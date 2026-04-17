Bartolomeo Ricciardi è il 55enne di Battipaglia che ieri mattina ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale sulla SS18 a Eboli in località Corno d’Oro.

Viaggiava su una Fiat 500 rimasta coinvolta in uno scontro violento con una Opel e una BMW. Per lui purtroppo non c’è stato scampo e a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del VOPI attivati ad intervenire dalla Centrale Operativa del 118. Nell’impatto sono rimaste ferite altre due persone.

L’ultimo saluto al 55enne verrà dato domani, sabato 18 aprile, alle ore 15.30 nella chiesa di Sant’Antonio da Padova in località Serroni a Battipaglia.

Ricciardi lascia la moglie, due figli, le sorelle, il fratello e gli altri familiari affranti dal dolore per la sua improvvisa e drammatica scomparsa.