E’ iniziato il countdown per il “Dog Day”, un evento dedicato agli amici animali che si terrà il 19 aprile dalle ore 9:30 alle ore 13:00 presso l’Area Parcheggio in via 18 Giugno a Pontecagnano Faiano.

L’iniziativa, promossa dal Polo XVIII Giugno in collaborazione con Ponte Nuovo, Associazione Anna Borsa, Formazione Cinofila, Zampe in libertà, Pubblica assistenza Vopi, Associazione experience odv, Donation Italia, Associazione Carmine Longo, Anpana Salerno, Volontariato Verde Pubblico Salerno e con il patrocinio del Comune di Pontecagnano, ha come obiettivo la raccolta di generi alimentari e di prima necessità per i randagi e la sensibilizzazione sulla tutela degli animali.

La mattinata sarà suddivisa in varie attività, tra cui prevenzione e informazione, sfilata amatoriale con iscrizioni direttamente sul posto, attestati e gadget per tutti i bambini e i consigli dell’addestratore Gianluca Boccia.

Inoltre, sarà presente un’area dedicata ai trovatelli lasciati in canile con l’iniziativa “Portami a spasso: un’ora con un cucciolo in cerca di casa” per promuovere l‘adozione dei cani.

L’invito è esteso a tutti, anche agli amici a quattro zampe che le associazioni saranno liete di accogliere. Durante la mattinata continua anche la raccolta di generi di prima necessità da donare ai volontari che si occupano dei randagi.