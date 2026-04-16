Tragico incidente stradale nella tarda mattinata a Eboli sulla SS18 in località Corno d’Oro.

Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una Fiat 500, una Opel e una BMW. Nello schianto un uomo di Battipaglia, che guidava la Fiat, ha perso la vita, mentre i due occupanti delle altre auto coinvolte sono rimasti feriti.

Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento e i sanitari del VOPI che hanno trasportato i feriti in ospedale.

La dinamica è al vaglio dei Carabinieri della locale Compagnia, supportati anche dagli agenti della Polizia Municipale e da quelli della Polizia Stradale.