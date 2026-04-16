Giunge al termine la XXIX edizione della rassegna nazionale di arti performative Teatro in Sala, curata dall’associazione “I Ragazzi di San Rocco”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il sostegno della Banca Monte Pruno.

La stagione 2025-2026 ha visto alternarsi sul palco del Teatro Comunale “Mario Scarpetta” una vasta gamma di proposte artistiche, dalla danza alla musica, dal teatro di impegno civile al teatro di prosa. Come da tradizione, l’ultimo appuntamento in cartellone è caratterizzato dalla proclamazione del premio assoluto Teatro in Sala, assegnato dalla Giuria di qualità.

Ma sarà annunciato anche il migliore spettacolo designato dal voto espresso dagli spettatori al termine delle rappresentazioni.

Alla Compagnia “I Ragazzi di San Rocco”, diretta da Claudio Abate Chechile, il compito di chiudere la rassegna con la divertentissima commedia “Ma tu me vuo’ bene”, nell’adattamento e regia dello stesso Abate Chechile, che sarà affiancato sul palco da Angelo D’Alessandro e Andrea Ciociola. Uno spettacolo brillante che assicurerà grandi risate al pubblico.

L’ultimo appuntamento di Teatro in Sala vedrà anche l’ultima apertura domenicale straordinaria del Museo Archeologico di Sala Consilina, accanto al Teatro Scarpetta, dalle ore 16 alle 20.

Per lo spettacolo “Ma tu me vuo’ bene” è possibile prenotare il posto in sala, al costo di soli 7 euro, scegliendolo su pianta e telefonando al 350-9305245.