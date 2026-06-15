L’incendio divampato nei giorni scorsi alla foce del fiume Sele, tra Capaccio ed Eboli, ha scatenato una riflessione da parte delle associazioni che difendono l’ambiente.

L’ANPANA OFFICIAL ODV di Salerno, infatti, con una lettera aperta ha presentato una richiesta di urgente intervento alle autorità, definendo la pineta come “il polmone verde della costa sud di Salerno”.

La pineta protegge dal vento e dalla salsedine, ospita biodiversità e custodisce la memoria di generazioni che lì hanno passato infanzie ed estati. “L’incendio di questi giorni è un campanello d’allarme – ha scritto l’associazione –. Chiediamo con forza e responsabilità un piano straordinario di riqualificazione, bonifica e riforestazione, maggiori controlli e vigilanza sull’area per prevenire atti dolosi e interessi speculativi. Serviranno anni perché i pini tornino a fare ombra e a proteggere la costa. Ma se agiamo subito, possiamo restituire futuro a questo patrimonio”.

“La pineta è di tutti. Difenderla è un dovere di tutti” l’appello finale di ANPANA.