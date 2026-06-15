Anche gara 3 finisce con lo stesso punteggio di 3-2 per il Napoli che così stacca il pass per le semifinali scudetto del Futsal di Serie A.

Termina invece il cammino dello Sporting Sala Consilina che ha giocato alla pari dei partenopei e avrebbe meritato di proseguire il cammino. Il Napoli passa, ma ha visto i fantasmi in tutte e tre le gare dove ha prevalso l’equilibrio e solo qualche piccola incertezza dei draghi dei cugini Antonio e Giuseppe Detta ha finito per far pendere la bilancia a favore degli azzurri napoletani.

I tanti spettatori presenti al Pala Vesuvio di Ponticelli hanno potuto assistere ad un match spettacolare. Anche per questa sfida, la verità da registrare riguarda le assenze pesanti in casa Sporting con Igor e Foti ancora out, oltre che nella guida tecnica affidata ancora a Dello Iacovo. Nessun problema in casa partenopea con il coach Angelini che ha potuto disporre di tutto il roster.

Fin dal fischio d’inizio arrivano le prime occasioni da rete e se le procurano la formazione salese con Arillo, ma la replica dei partenopei non si fa attendere e Borruto mette alla prova Fiuza, così al 4’45” l’ex di turno Renzo Grasso, già a segno nelle due precedenti sfide sblocca il risultato con un diagonale che passa sotto le gambe del portiere. I draghi non si scompongono e grazie a una incursione in banda di Carlos, è bravo Vidal piazzato sotto porta a riportare il derby in parita. Poco dopo metà frazione, Fiuza, uscito dai pali in modo imprudente, prova ad impostare ma regala la palla a Chino, il quale dalla sua metà con un preciso e beffardo tiro porta nuovamente avanti il Napoli.

Al minuto 15’40” Mello ristabilisce la parità con una secca conclusione che supera De Gennaro e le squadre vanno al riposo sul 2-2. Nella ripresa con la posta in palio alta, le due formazioni si controllano e ci vuole una magia di Guilhermao, che serve Salas, il quale di potenza e precisione batte Fiuza e porta i padroni di casa avanti sul 3-2. I draghi provano a ristabilire l’equilibrio e la conclusione di Carlos lambisce il palo, poi rischia di capitolare con la traversa del solito Guilhermao, ma è sempre la squadra salese a spingere alla ricerca del pari giocando anche la carta Vidal come quinto di movimento e l’occasione più ghiotta capita proprio sui suoi piedi che solo davanti a De Gennaro sbaglia in modo clamoroso.

I draghi ci provano fino all’ultimo secondo, ma il muro azzurro regge e al suono della sirena dà il la alla festa azzurra per la conquista della vittoria che li porta in semifinale.

Il Napoli martedì 16 ospiterà L84 Torino nel match di andata, mentre si chiude, nonostante la sconfitta nei quarti dei playoff scudetto, con un bilancio positivo la stagione dello Sporting Sala Consilina. Ora i cugini Detta, dopo qualche giorno di meritato riposo, potranno cominciare a programmare la nuova stagione dei draghi e provare ad alzare ancora l’asticella per regalare altre soddisfazioni ai tanti tifosi gialloverdi che seguono con passione le vicende del club.