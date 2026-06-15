Ha avuto luogo ieri sera presso la Sala consiliare “Santa Chiara” la cerimonia di insediamento della nuova Amministrazione comunale guidata ancora da Massimo Loviso. Nella tornata elettorale del 24 e 25 maggio la sua lista “Pollesi per Polla” si è imposta con un grande margine di vantaggio sulle liste capeggiate da Gianluca De Lauso e Francesco Casciano.

Dopo la convalida di ciascun eletto, il neo eletto sindaco ha giurato solennemente sulla Costituzione Italiana ed ha indossato nuovamente la fascia tricolore.

Gerardo Villari, il più giovane dei consiglieri, è nominato all’unanimità Presidente del Consiglio Comunale. Loviso ha comunicato i membri che fanno parte della Giunta e le loro deleghe. A ricoprire il ruolo di vicesindaco e assessore è Rosa Isoldi, detta Rossella, a cui sono state affidate le deleghe alla Scuola, Pari Opportunità, Trasparenza e Contenzioso mentre Giuseppe Curcio è assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente, Gestione idrica, Depurazione delle acque e rapporti con il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, Vincenzo Giuliano assessore alla Viabilità, Sicurezza Urbana, Sport e Politiche Giovanili. Fa parte dell’esecutivo anche Giovanna Valletta a cui sono state date le deleghe alle Attività Produttive, Commercio, Artigianato, Scambi Culturali e Rapporti con le Associazioni.

Successivamente sono state affidate le deleghe ai consiglieri. Ad Annamaria Lopardo affidate le deleghe a Servizi Sociali, Agricoltura, Foreste e Prodotti tipici, ad Elisa Fernicola quelle relative a Sanità, Servizi cimiteriali, Decoro Urbano, Verde pubblico, Benessere animale e Comunità Montana mentre a Giovanni Corleto Cultura, Beni Culturali, Centro Storico, Turismo, Spettacolo e seguirà le attività del Comune all’interno della Fondazione Mida. E’ stato nominato capogruppo di maggioranza. Al Presidente del Consiglio Villari sono stati affidati gli incarichi all’Innovazione digitale, Comunicazione, Protezione Civile, Rapporti con le Università e con i quartieri.

“Lo straordinario risultato raggiunto mi impone di ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto il nostro progetto e la nostra idea di città e che con il loro voto hanno contribuito a definire il futuro di Polla – dichiara Loviso – Assumo per la quarta volta l’incarico di sindaco e credo di essere tra i più longevi: un grande onore ma anche un grande impegno. Massimo rispetto a coloro che hanno compiuto scelte diverse: da oggi sarò il sindaco di tutti. La campagna elettorale lascia qualche strascico e l’augurio è che si possa superare ogni criticità attraverso l’ascolto, la presenza, il dialogo e di stabilire un clima di distensione anche in alcuni rapporti personali. Le sfide che abbiamo davanti a noi sono importanti e chiedono una forte collaborazione, un lavoro condiviso e una unità di intenti. Continueremo nel segno della legalità e della trasparenza”.

In Consiglio comunale entrano come membri dell’opposizione al fianco del capogruppo De Lauso Federica Mignoli, Giuseppe Curcio e Vito Panzella.

“Le elezioni hanno consegnato a voi la responsabilità di governare questa comunità mentre a noi, in quanto opposizione, la responsabilità di rappresentare una parte significativa di questo paese che ha una visione diversa – commenta De Lauso – Siamo d’accordo sullo spirito di collaborazione perché va nell’interesse della cittadinanza e siamo convinti che quando ci sarà una nota positiva saremo pronti ad accoglierla così come quando avremo dubbi saremo qui a discuterne. Ci auguriamo che quando avremo una proposta da portare avanti sia discussa. Sono convinto che la nostra posizione non sia solo una rappresentanza simbolica e né vogliamo essere solo un organo di controllo ma vogliamo contribuire nell’utilità di questo paese”.

Durante la seduta sono stati eletti i componenti della Commissione Elettorale Comunale. I componenti effettivi per la maggioranza sono Giuliano e Fernicola mentre per la minoranza è stato eletto Panzella. Tra i componenti supplenti figurano i nomi di Valletta, Giuseppe Curcio detto Santanotte e Giuseppe Curcio di Ettore. Faranno parte della commissione degli elenchi dei giudici popolari per la maggioranza Lopardo e per l’opposizione Panzella.

Il primo cittadino ha presentato anche le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che intende realizzare nel corso del mandato come il potenziamento del sistema di videosorveglianza, la riqualificazione dello Stadio “Medici”, la rimozione dei rifiuti nella Zona Industriale grazie ad un finanziamento della Regione Campania di 2 milioni.

Il Consiglio all’unanimità ha approvato anche convenzione per utilizzo di aree idonee di proprietà comunale per la realizzazione ed esercizio di una elisuperficie per il servizio HEMS da parte dell’Asl Salerno. Si tratta di una pista per l’atterraggio dell’elisoccorso sulla SS19 in località San Vito e mercoledì ci sarà la firma della convezione.