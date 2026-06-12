Un incendio è divampato questo pomeriggio lungo la foce del fiume Sele.

Il rogo ha lambito la pineta e ha coinvolto i territori di Eboli e di Capaccio Paestum. Alla vista delle prime fiamme, i pescatori lì impegnati nelle loro attività si sono prontamente allontanati dalla zona. Scattato l’allarme, sono arrivati sul posto i Vigili del Fuoco e il personale della Polizia Municipale.

Apprensione per la vicina area in cui ricade il poligono militare.

L’intervento dei caschi rossi ha evitato che il rogo si estendesse e fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.