In Versilia il “Miglior Chef 2019” è Andrea Papa di Vietri di Potenza. Premiato con Gianfranco Vissani

È un di Vietri di Potenza il “Miglior Chef 2019” premiato a Camaiore durante l’iniziativa “Versilia Gourmet”. Si tratta del 29enne Andrea Papa, che lavora in un noto ristorante di Viareggio.

Soddisfazione più bella non poteva esserci per lui, alla X edizione tenutasi al Bagno Ariston di Lido di Camaiore. Presente all’evento, e premiato, anche il noto chef Gianfranco Vissani, insignito del titolo di “eccellenza italiana”.

Insieme a Papa e Vissani, sono stati premiati anche Marco Vajani (“migliore in sala”), Guido Lombardi (premio carriera) e il ristorante dell’anno, il Pozzo di Bugia. All’iniziativa hanno preso parte i migliori ristoratori della costa, i giornalisti ed esperti del settore.

Papa da tre anni e mezzo ha preso le redini del ristorante di Viareggio.

“Con tutta onestà – ha sottolineato – questo premio mi ha sorpreso, non me lo aspettavo. Ora che è arrivato, credo che sia il coronamento di tutto quanto fatto in questi anni. Lo dedico a mia nonna Lucia”. Un giusto riconoscimento dopo anni di studi, sacrifici, lavori e un mix di speranze ed obiettivi raggiunti.

Durante la serata di gala gli ospiti hanno assaggiato un piatto preparato dallo chef vietrese: ombrina marinata, seppia, lenticchie nere beluga e salsa come un caciucco.

Per lui anche i complimenti del sindaco di Vietri, Christian Giordano: “Congratulazioni ad Andrea Papa per il risultato raggiunto. Negli anni, abnegazione e discrezione gli hanno permesso di raggiungere un risultato tanto importante. La comunità vietrese è orgogliosa di essere rappresentata, in giro per l’Italia e per l’Europa, da professionisti come Andrea. Ad maiora!”.

– Claudio Buono –