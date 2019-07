Viabilità e prevenzione a Caggiano.Chiuse temporaneamente al traffico le strade “Calabri” e “Za’ Maddea”

Con due ordinanze a firma del sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, sono state chiuse al traffico la strada comunale denominata “Località Calabri“, adiacente alla chiesa di San Giacomo, e la strada denominata “Ze’ Maddea”.

Nel primo caso le abbondanti piogge dell’inverno scorso, con infiltrazioni ai margini del canale, hanno provocato un deterioramento delle strutture portanti del ponte in località Calabri e per motivi precauzionali bisogna provvedere alla chiusura del transito veicolare sul ponte stesso. In attesa di interventi di messa in sicurezza, la strada è stata interdetta al traffico con ripristino del doppio senso di circolazione sul lato sinistro della strada che porta sulla S.S. 19ter in prossimità di località Spinosiello.

L’arteria è coinvolta nel progetto già finanziato che prevede il ripristino del collegamento Cangito-Calabri, della viabilità alternativa all’ex 19 ter e per ripristinare i ponti vecchi.

Inoltre il sindaco Lamattina ha temporaneamente chiuso al traffico la strada detta “Za’ Maddea” per ragioni di tutela ambientale, sicurezza stradale e prevenzione incendi. E’ fatto salvo il transito dei frontisti e dei mezzi di soccorso e d’emergenza, nonché del personale tecnico addetto alla manutenzione delle gallerie “D’Ambrosio” e “Sigillitto”.

– Chiara Di Miele –