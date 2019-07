I ragazzi e i volontari del Campo scuola di Caggiano in visita alla Caserma di Persano

E’ ripartito il progetto “Campi scuola-Anch’io sono la Protezione Civile” promosso da Gopi-Anpas di Caggiano in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile. Il Campo scuola a Caggiano proseguirà fino al 7 luglio e sono state allestite 4 tende per ospitare i 37 ragazzi che hanno aderito presso l’area dell’ex Convento in via Giovanni Palatucci.

Questa mattina i ragazzi e i volontari della Gopi-Anpas hanno fatto visita alla Caserma di Persano per capire quali funzioni svolge l’Esercito nella difesa dei cittadini e dello Stato sia in Italia che all’estero.

“Siamo stati accolti dai militari della Caserma di Persano che ci hanno mostrato video sulla storia dell’Esercito – racconta Andrea Grippo, responsabile della Gopi-Anpas –. I ragazzi sono rimasti affascinati dai carri armati e dai racconti dei militari. Ringraziamo per l’accoglienza il Comandante del 4° Reggimento Carri, Diego Antonio Giarrizzo, il Sottufficiale del Corpo del 44° Reggimento Carri, Giacomo Fiorelli, il Primo Maresciallo Antonio Mare e tutti i militari presenti”.

Anche questa edizione del Campo scuola è ricca di incontri mirati a stimolare il senso di responsabilità e di cittadinanza nelle nuove generazioni.

“Nel pomeriggio i ragazzi hanno svolto piccoli lavori domestici nelle abitazioni e in cambio hanno avuto in regalo alimenti da consumare al campo scuola – conclude Grippo –. Sono tutte iniziative per far crescere i nostri giovani e per apprendere gli insegnamenti riguardanti il sistema di prevenzione utili per la vita quotidiana”.

– Rosanna Raimondo –