Ha scosso l’intera comunità lucana quanto accaduto al sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro, e alla sua famiglia. Nella notte tra giovedì e venerdì, infatti, l’auto della moglie del primo cittadino è andata a fuoco e non si esclude che l’origine del rogo possa essere dolosa.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri della Stazione di Muro Lucano intervenuti sul posto per i rilievi del caso insieme ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Pescopagano che hanno domato l’incendio il quale ha totalmente distrutto la Ford Fiesta parcheggiata a pochi metri dall’abitazione del sindaco in zona Santa Maria del Carmine.

Non sono mancate in queste ore le attestazioni di solidarietà per Setaro. Tra queste anche il messaggio del Presidente della Regione Vito Bardi, dell’ANCI e di Fratelli d’Italia.

“Respingiamo con fermezza ogni tentativo di intimidazione e di violenza – afferma Bardi – Siamo fiduciosi che presto la magistratura e le forze dell’ordine sapranno scoprire i responsabili. Da parte mia tengo a sottolineare che la violenza in ogni sua forma sarà sempre condannata”.

“La notizia dell’incendio dell’auto della moglie del sindaco di Muro Lucano sta suscitando la reazione di tutti i sindaci lucani che ancora una volta vivono con grande apprensione l’ennesimo attacco agli amministratori locali e ai loro familiari. L’ANCI Basilicata, in attesa che forze dell’ordine e magistratura facciano chiarezza su questo episodio, – dichiara in una nota il presidente di ANCI Basilicata, Salvatore Adduce – esprime la più sentita solidarietà al sindaco Giovanni Setaro e alla sua famiglia. L’Associazione dei Comuni Italiani della Basilicata si sente vicina a tutti i cittadini di Muro Lucano e a loro chiediamo di unirsi al sindaco e all’Amministrazione comunale per respingere qualunque tentativo di intimidazione“.

“La comunità di Fratelli d’Italia Basilicata si stringe intorno al sindaco di Muro Lucano per l’atto intimidatorio di cui è stato vittima. Atto reso ancor più vile dal fatto che ad essere stata bruciata è l’auto della moglie. Questo è un attacco che la società civile intera non può tollerare. Siamo sicuri che Giovanni continuerà nella sua opera di trasparenza e legalità, forte del supporto dei suoi concittadini e anche del nostro che non mancherà mai. Un abbraccio a Valentina” è quanto scritto in una nota a firma di Gianni Rosa (assessore all’Ambiente ed Energia), Giovanni Vizziello (consigliere regionale), Salvatore Caiata (deputato della Repubblica), Clemente Delli Colli, Carlo Gilio e Rocco Tauro (coordinamento regionale Fratelli d’Italia), Pierpaolo Gruosso (segretario cittadino di Potenza di Fratelli d’Italia).

– Chiara Di Miele –

