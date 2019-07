Vaccini obbligatori, il 10 luglio la scadenza per presentare la documentazione alle scuole

Entro il 10 luglio, le famiglie dovranno presentare alle scuole la documentazione che certifica l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie per la frequenza scolastica o la formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente.

Resta dunque la scadenza prevista dalla legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale e approvata nel luglio 2017.

Per l’anno scolastico 2019/2020, infatti, non sono previste proroghe come invece accaduto lo scorso anno con la circolare dei ministri Grillo e Bussetti.

La legge prevede l’obbligo della vaccinazione per le iscrizioni all’asilo nido e alla scuola materna e, con modalità diverse, riguarda anche le scuole elementari, scuole medie e i primi due anni delle superiori fino ai 16 anni.

Quindi, i bambini da zero a sei anni non in regola con le vaccinazioni non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. Bambini e ragazzi nella fascia d’età da 6 a 16 anni potranno entrare a scuola.

Se i genitori rifiuteranno di far vaccinare i figli dopo i solleciti dell’Asl, incorreranno nelle sanzioni pecuniarie previste dalla legge.

Le vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge sono dieci: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.

– Claudia Monaco –