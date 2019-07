Ruba un cellulare a Salerno e viene fermato da un poliziotto fuori servizio. Arrestato 53enne marocchino

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti hanno arrestato J.M., 53enne marocchino pregiudicato e senza fissa dimora per il reato di furto aggravato.

In via Carmine a Salerno, in pieno centro cittadino, un poliziotto libero dal servizio ha notato tre persone, due italiani ed uno straniero che discutevano animatamente tra di loro. Avvicinatosi per verificare cosa stesse succedendo, l’agente ha appreso dai due cittadini italiani, titolari di un negozio di ortofrutta, che il marocchino, all’interno dell’esercizio commerciale, aveva sottratto un telefono cellulare di loro proprietà.

Lo straniero ha rifiutato di dichiarare le proprie generalità ed è risultato inoltre privo di documenti di identità.

Giunta sul posto una volante a supporto e vistosi alle strette, l’uomo ha estratto spontaneamente da una tasca del pantalone il telefono cellulare e lo ha consegnato al legittimo proprietario tentando poi di allontanarsi.

La successiva visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza presenti all’interno del negozio hanno consentito di appurare che l’uomo, dopo essere entrato nel negozio e approfittando della distrazione del proprietario, si era impossessato del cellulare posizionato vicino al registratore di cassa.

Il marocchino è stato condotto presso gli uffici della Sezione Volanti e sottoposto a rilievi dattiloscopici da parte della Polizia Scientifica che ne ha stabilito l’esatta identità.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto presso gli uffici della Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida.

– Claudia Monaco –