È stato un risveglio da incubo sia per il Sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro e la sua famiglia che per tutta la comunità.

La scorsa notte, infatti, è stata incendiata l’auto della moglie di Setaro. L’accaduto arriva dopo alcune buone notizie per l”Amministrazione comunale e per la comunità. A partire dall’approvazione da parte del Ministero del Bilancio riequilibrato dopo il crac finanziario degli anni scorsi e alcuni finanziamenti per lavori da mettere in campo.

Un accaduto che ha scosso la comunità murese, non affatto abituata a gesti simili. Sembra, infatti, prendere quota l‘origine dolosa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Pescopagano che hanno provveduto a domare le fiamme.

L’auto, una Ford Fiesta, era parcheggiata a pochi metri dall’abitazione del Sindaco in zona Santa Maria del Carmine.

Su quanto accaduto indagano i Carabinieri della Stazione di Muro Lucano che sono intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Solidarietà al Sindaco e alla sua famiglia è giunta da molti colleghi lucani ma anche dal mondo della politica come da Gianni Rosa, assessore regionale all’Ambiente: “Esprimo la mia vicinanza ad un amico, ad un ottimo Sindaco di una delle nostre Comunità che si è svegliato con l’auto della moglie incendiata. Caro Giovanni, so che questi vili atti non ti fermeranno. È sempre un trauma vedere fino a che punto arriva la vigliaccheria ma l’importante è non farsi intimidire”.

