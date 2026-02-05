Immigrato investito ed ucciso ad Eboli. Identificato e denunciato il conducente
E’ stato identificato l’uomo che nei giorni scorsi ha travolto e ucciso un immigrato in sella ad una bici elettrica lungo la SS18 nei pressi del bivio di Santa Cecilia ad Eboli.
Si tratta di un 75enne di Agropoli alla guida di una Toyota Yaris. Fondamentali sono state le indagini condotte in sinergia dai Carabinieri della Compagnia di Eboli e dalla Polizia Municipale di Capaccio Paestum, grazie anche alle immagini del sistema di videosorveglianza.
Il responsabile avrebbe raccontato di non essersi accorto dell’accaduto.
Il 75enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato denunciato e dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.
