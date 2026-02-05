Il teatro di prosa caratterizzerà domenica 8 febbraio il nuovo appuntamento di Teatro in Sala, rassegna nazionale di arti performative in corso di svolgimento a Sala Consilina con la direzione artistica de “I Ragazzi di San Rocco”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sala Consilina e con la Banca Monte Pruno.

Alle 18:30 sul palcoscenico del Teatro Comunale Mario Scarpetta la Compagnia Teatro dei Dioscuri metterà in scena un classico della commedia dell’arte napoletana, “Na campagnata ‘e tre disperate” di Antonio Petito nel libero adattamento di Antonio Caponigro e Alessandra Gallotta.

Il libero adattamento ha aggiunto all’originale nuovi intrecci, trasformando alcuni personaggi, tra i quali Don Anselmo e Donna Attanasia, coppia anziana che fa da contraltare a quella giovane di Pulcinella e Luisella. Picchio e Felice completano con Pulcinella il terzetto dei “disperati” morti di fame con cui fa i conti, nel pieno senso della parola, l’oste Carluccio. Intorno a questi sette personaggi, ultime palpitanti “maschere” della commedia dell’arte napoletana, si dipana la comicissima vicenda.

Prima dello spettacolo proposto dalla Compagnia Teatro dei Dioscuri sul palcoscenico salirà la scultrice di Sala Consilina Michela Anna Pinto, laureata all’Accademia di Belle Arti di Firenze e già protagonista di numerose mostre collettive e personali. Alcune sue opere saranno esposte nel foyer del teatro.

Continua anche domenica 8 febbraio, in coincidenza con l’appuntamento di Teatro in Sala, l’apertura ai visitatori dalle 16 alle 20 del MASC – Museo Archelogico di Sala Consilina, accanto al Teatro Scarpetta, grazie ad un accordo tra l’Amministrazione comunale di Sala Consilina e la Direzione Regionale dei Musei Nazionali.

Il costo del biglietto per il ricco appuntamento a Teatro in Sala è di soli 7 euro. È possibile prenotare il posto in sala scegliendolo su pianta telefonando al 350-9305245.