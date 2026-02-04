Sdegno a Roscigno dove alcuni cani sono stati ritrovati morti.

Dalla denuncia di una cittadina sembrerebbe che le povere bestiole siano state avvelenate.

“Chi va spargendo veleno, e non è la prima volta che capita, è un’anima sporca, un delinquente. In mia assenza ha buttato davanti casa mia il veleno e di ritorno ho trovato tre cuccioli morti. L’ignobile deve sapere che, se riesco a trovare le prove del suo misfatto, lo denuncio e faccio sì che se ne parli affinché provi vergogna per l’essere spregevole” scrive nel suo lungo sfogo sui social.

La violenza contro gli animali continua ad essere purtroppo una problematica molto diffusa nel territorio del salernitano.