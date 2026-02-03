Sangue sulla strada ad Eboli. Investito e ucciso in sella alla bicicletta
Sangue sulla strada a Santa Cecilia di Eboli dove nel tardo pomeriggio è stato investito e ucciso uno straniero in bicicletta.
La vittima si trovava in località Tavernanova sulla Statale 18 quando è stata sbalzata fuori dalla carreggiata. Il responsabile non si sarebbe fermato a prestare soccorso.
Sul posto inutili i tentativi di soccorrerlo da parte dei sanitari del 118, mentre ai Carabinieri della locale Compagnia toccherà ricostruire la dinamica della tragedia dopo aver effettuato i rilievi necessari.
Presenti anche i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento per il recupero della salma e gli agenti della Polizia Municipale per gestire la viabilità che ha subito dei rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso.