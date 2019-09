Il Vallo di Diano ed il Cilento al Salone del Camper di Parma. Giuseppe Verga promuove il territorio

Anche il Vallo di Diano e il Cilento tra i protagonisti a Parma della 10^ edizione del Salone del Camper, la seconda più importante manifestazione europea dedicata ai veicoli per il tempo libero. A rappresentare il territorio era presente Giuseppe Verga, guida turistica di Padula.

“Ho fatto conoscere il Vallo di Diano e il Cilento a tour operator, agenzie viaggi e centinaia di persone, – spiega Verga ad Ondanews – grazie allo stand di Viral Passport e di Vivi Cilento, società di giovani professionisti del settore che pochi giorni fa hanno fatto arrivare nel territorio circa 50 persone tra giornalisti, blogger e influencer che ho avuto l’onore di portare in visita alla Certosa di Padula. L’iniziativa privata ha l’auspicio di valorizzare e promuovere il territorio cilentano e valdianese“.

Il Salone di Parma, infatti, non è stata soltanto l’occasione per mettere in vetrina nuovi modelli di camper e motorhome, ma anche i differenti territori del Paese in cui poter fare turismo in libertà alla scoperta di eccellenze enogastronomiche, bellezze paesaggistiche ed architettoniche.

Il Vallo di Diano e il Cilento, dunque, sono stati egregiamente promossi da Giuseppe Verga al cospetto di operatori del settore nazionali e internazionali.

– Chiara Di Miele –