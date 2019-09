Inaugurata Piazza Mediterraneo ad Agropoli. Scoperta una targa in memoria dell’operaio Luigi Renzi

E’ stata inaugurata ieri Piazza Mediterraneo (ex Piazza Mercato) ad Agropoli, interessata nei mesi scorsi da una serie di interventi.

In particolare, è stata messa in opera la pavimentazione dell’area che ospitava il mercato del giovedì e parte degli slarghi nei pressi del Palazzetto dello sport “A. Di Concilio” e il Cineteatro “E. De Filippo”, è stato realizzato un parcheggio (190 posti), rifatta la pubblica illuminazione e messe in opera le panchine.

“Consegniamo ai cittadini – ha affermato il sindaco Adamo Coppola – una Piazza completamente rinnovata sulla quale sono presenti, a poca distanza tra loro, la scuola ‘Mozzillo’, il Cineteatro ‘De Filippo’ e il Pala ‘Di Concilio’. Un luogo, a pochi passi dalla Fornace dove sono in corso lavori di completamento degli arredi, prima anonimo e che da oggi rappresenterà un nuovo fiore all’occhiello della nostra città, una nuova centralità urbana, tutta da vivere. E tale cambiamento è stato avviato nel momento in cui si è deciso di delocalizzare il mercato settimanale del giovedì in via Pertini. Altra bella notizia è che con le economie risparmiate con questo appalto daremo maggiore dignità al Parco pubblico. I lavori partiranno a breve”.

E’ seguito un momento di commemorazione per Luigi Renzi, l’operaio scomparso per una tragica fatalità in quel luogo il 27 giugno 2012. Scoperta, infine, una targa in sua memoria.

– Claudia Monaco –