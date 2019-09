Servizio Civile Nazionale. Il Comune di Teggiano seleziona 12 volontari per due progetti

Il dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha pubblicato il bando per la selezione di 39.646 volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale. Tra i progetti approvati due, sviluppati da “Il sentiero” Società Cooperativa Sociale, si svolgeranno presso il Comune di Teggiano per un totale di 12 volontari.

I progetti approvati prevedono l’assegnazione di 6 posto a “Un territorio da valorizzare” e altri 6 posti al progetto “Nelle terre del Diano”.

Possono fare domanda ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019, esclusivamente tramite piattaforma DOL all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Sarà pubblicato sul sito del Comune di Teggiano e sul sito de “Il Sentiero”, nella sezione dedicata al “servizio civile”, il calendario di convocazione ai colloqui almeno 10 giorni prima del loro inizio.

– Paola Federico –