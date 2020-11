Il Presidente Bardi propone la Dad per medie ed elementari. Basilicata in Azione:”Al peggio non c’è fine”

“Poche ore fa ho sentito i rappresentanti del mondo della scuola, per valutare insieme le condizioni della Didattica a distanza per le medie e le elementari, seguendo l’andamento della pandemia, perché il virus passa anche dalle strutture scolastiche e arriva alle famiglie“. Lo ha detto il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo nel corso della riunione del Consiglio regionale a Potenza.

Donato Pessolano, referente di Basilicata in Azione, afferma che “siamo dinanzi alla cronaca di un disastro annunciato. Noi di Azione abbiamo invitato tutte le istituzioni, anche i sindacati a dire il vero, per progettare dei tavoli di lavoro per la ripartenza in sicurezza della scuola ricevendo in cambio solo silenzio. Queste sono le proposte della politica lucana? Una gestione della crisi discutibile su diversi temi“.

La Basilicata in estate partiva con un vantaggio rispetto alle altre regioni: i contagi bassi avrebbero potuto garantire una certa sicurezza nel gestire le varie prove di rientro, i Dirigenti scolastici hanno lavorato senza sosta per creare e immaginare la ripartenza, “abbandonati un po’ a se stessi in piena pandemia” afferma Pessolano.

“Quanto tempo sprecato e quanta insoddisfazione! L’unica risposta che le nostre istituzioni sanno dare è:’Chiudiamo, chiudiamo tutto’. Noi di Basilicata in Azione – conclude Pessolano – invece vi invitiamo a parlare, a confrontarvi con i professionisti della scuola, a cercare una situazione condivisa. Rinnoviamo il nostro invito al dialogo mettendo sul piatto tutte le nostre idee. Non rassegniamoci“.

– Chiara Di Miele –