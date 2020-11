Montesano: il sindaco Rinaldi chiude fino al 24 novembre tutte le strutture sportive comunali

Il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, ha chiuso fino al 24 novembre, con possibilità di proroga, tutte le strutture sportive comunali presenti sul territorio.

Il provvedimento scaturisce dallo stato di emergenza sanitaria in cui versa tutta la nazione.

Il primo cittadino ha così ritenuto necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio da contagio, in particolare per quei luoghi in cui appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone, “con il fine di restituire alla cittadinanza serenità e consapevolezza della reale situazione da affrontare nonché fornire precise disposizioni al personale dipendente“.

– Chiara Di Miele –