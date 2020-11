Monte San Giacomo è Covid free. Tutti guariti i cittadini contagiati nei giorni scorsi

Buone notizie giungono da Monte San Giacomo. Il piccolo centro valdianese, infatti, da oggi è Covid free.

Sono tutti guariti i residenti risultati positivi al Coronavirus nelle scorse settimane. I loro tamponi negativi mettono fine ad un delicato momento per le famiglie coinvolte.

I casi complessivi di contagio registrati sul territorio comunale sono stati 9 e ad oggi tutti risultano completamente guariti.

Un sospiro di sollievo per la piccola comunità che continuerà a rispettare le regole prioritarie per il contrasto alla diffusione del virus.

“Fortunatamente si trattava di soggetti asintomatici, tuttavia siamo estremamente contenti di aver controllato e circoscritto la catena – fanno sapere dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Accetta -. Grazie ai nostri concittadini per il senso civico mostrato, al nostro medico di base Franz Nicodemo per l’aiuto costante e all’Usca per la tempestività, sia pure in un momento così delicato”.

– Chiara Di Miele –