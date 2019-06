Il 5xmille per acquistare parrucche per malati oncologici. Presentata l’iniziativa del Comune di Sassano

È un’iniziativa dalla forte valenza solidale quella presentata questa mattina al Comune di Sassano, nata in collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Consulta delle Donne.

“C’è una bellezza che la chemio non deve far sfiorire” è il motto che pubblicizza la campagna promossa per far donare il 5 x mille al Comune per acquistare parrucche da donare alle persone che si sottopongono alla terapia oncologica.

A presentare l’iniziativa il sindaco Tommaso Pellegrino, la presidente della Consulta, Rosalina Stavola e gli amministratori comunali.

“Vogliamo stare vicini alle donne sottoposte alla chemioterapia, dato che il primo aspetto a cui si pensa sono i capelli – ha dichiarato Pellegrino – Tutto è in linea con ciò che sta facendo anche la medicina, che è meno invasiva ed aggressiva“.

“Per noi è un onore aiutare queste donne, avere il cancro danneggia anche psicologicamente – ha spiegato Tania Esposito, assessore alle Pari opportunità -. Per questo abbiamo da subito abbracciato l’idea di donare proventi per l’acquisto delle parrucche. Anche questo vuol dire fare buona politica“.

In conclusione l’invito di Rosalina Stavola a sottoscrivere il 5 x mille ricordando che “non si versa nulla di più, dato che è una cifra che andrebbe comunque versata“.

Per fare la propria donazione è possibile chiedere informazioni al Comune di Sassano dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 oppure telefonando al numero 0975/78809 o inviando una mail a info@comune.sassano.sa.it.

– Chiara Di Miele –