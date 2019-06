Il Gruppo di Azione Locale del Vallo di Diano aumenta le opportunità messe in campo con i propri bandi di finanziamento.

A fronte degli attuali 800.000 euro messi a disposizione mediante i due bandi rivolti alle aziende agricole ed agrituristiche, in scadenza il prossimo 30 giugno, si aggiungono ulteriori 824.625 euro, suddivisi in tre bandi pubblicati già a partire dal 31 maggio, con apertura ufficiale dei termini per poter presentare i progetti il prossimo 17 giugno.

Questi bandi saranno destinati sia ai Comuni, per progetti mirati alla fruizione turistica su piccola scala, che alle associazioni di operatori del turismo rurale ed alle aziende agricole impegnate a migliorare la gestione dei reflui aziendali.

Sul sito del GAL è stata realizzata un’apposita sezione destinata alla consultazione dei bandi e degli allegati documentali necessari per poter partecipare ed essere aggiornati sulle eventuali comunicazioni e circolari di chiarimento che verranno prontamente divulgati.

A fronte di uno sforzo importante e qualificato della struttura del GAL, l’intero processo di gestione dei bandi sarà digitalizzato e vedrà sia l’invio delle progettualità che la fase di gestione istruttoria completamente informatizzati.

A breve inoltre saranno pubblicate ulteriori opportunità rivolte anche ai settori extra-agricoli mediante l’erogazione di premi economici per la nascita di nuove attività sul territorio del Vallo di Diano.

– Chiara Di Miele –