Sono centinaia i lavori in mostra nell’Istituto Comprensivo di Vietri di Potenza, grazie ad un progetto che ha riguardato la realizzazione di lavori creativi curati dagli alunni della Scuola Statale dell’Infanzia e della Scuola Primaria vietrese e ricavati da materiale da riciclo.

La mostra è stata aperta questa mattina nei locali dell’Istituto in via Vittorio Emanuele, alla presenza dei docenti, degli alunni, del sindaco Christian Giordano, dei volontari della Protezione Civile e di Anna Lanza dell’Egrib, l’Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata che ha collaborato alla realizzazione del progetto.

Gli alunni nel giro di un paio di mesi, seguiti dagli insegnanti, hanno realizzato con materiale da riciclo tantissimi oggetti. A partire da strumenti musicali perfettamente funzionanti, borsette, porta piante, giochi da tavola come dama, tris, memory per imparare tabelline, porta tovaglioli, tombola, pupazzi, sedie in plastica e tanti altri oggetti che hanno attirato l’interesse di molti e l’apprezzamento dei tanti che in mattinata hanno visitato la mostra.

La collaborazione con l’Egrib continuerà anche nei prossimi mesi, quando scuola, alunni e genitori, insieme all’Amministrazione comunale, saranno impegnati nei lavori per la realizzazione delle luminarie di natale ricavate dai rifiuti, quindi da materiale da riciclo. La mostra inaugurata questa mattina al Comprensivo resterà aperta durante gli orari delle lezioni fino a sabato 6 giugno.

