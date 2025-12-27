Si terranno lunedì 29 dicembre i funerali di Pasquale Lombardi, il 64enne di San Pietro al Tanagro deceduto in seguito all’incidente sulla SR 416 tra Polla e Sant’Arsenio.

Lo stimato geometra lo scorso 13 novembre era alla guida della sua Fiat 124 Spider quando si è scontrato con un trattore. Immediata la corsa all’ospedale “Luigi Curto” di Polla ma purtroppo dopo giorni di agonia il suo cuore ha cessato di battere nel reparto di Rianimazione.

E’ stata effettuata l’autopsia da parte del medico legale nominato dalla Procura e la salma è stata liberata e restituita ai familiari per l’ultimo saluto. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio del nosocomio pollese mentre le esequie avranno luogo nella Chiesa Madre di San Pietro al Tanagro alle ore 10.