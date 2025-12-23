È scossa la comunità di San Pietro al Tanagro che sta vivendo ore di profondo dolore per la scomparsa di Pasquale Lombardi, il 64enne rimasto ferito in seguito all’incidente lungo la SR 416 tra Polla e Sant’Arsenio.

Lo scorso 13 novembre era alla guida della sua Fiat 124 Spider quando si è scontrato con un trattore. Ricoverato immediatamente nel reparto di Rianimazione del “Curto” di Polla, tutti i tentativi di salvargli la vita sono risultati vani: il suo cuore ha cessato di battere nella serata di ieri.

Pasquale era geometra ma aveva una grande passione per i motori, per le quattro ruote e soprattutto per le auto d’epoca. Descritto da tutti come un instancabile lavoratore e un marito e padre esemplare, era anche amante dei viaggi. La sera, quando possibile, amava stare con gli amici o passeggiare.

Tanti i messaggi di cordoglio giunti non appena si è diffusa la tragica notizia. La comunità di San Pietro al Tanagro e l’intero territorio si sono stretti in modo composto intorno al dolore incolmabile della moglie, dei due figli, della mamma, delle sorelle e degli amici che fino all’ultimo hanno sperato in un epilogo diverso.

La salma attualmente si trova in obitorio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.