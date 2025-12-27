“Solo tra la Vigilia di Natale e Santo Stefano gli italiani hanno speso un totale di 17,1 miliardi di euro tra cibi, bevande, regali, viaggi e ristoranti, in media 665 euro a famiglia”.

E’ quanto afferma il Codacons che sottolinea la tenuta dei consumi legati alle festività.

“Le famiglie non hanno ridotto gli acquisti legati al Natale con la spesa complessiva che, complice l’aumento dei prezzi che interessa alcuni settori come alimentari e turismo, è cresciuta di circa 230 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2024 – analizza il Codacons – In particolare per i regali finiti sotto l’albero gli italiani hanno speso 9,6 miliardi di euro, in linea con lo scorso anno, mentre cibi e bevande consumati tra il cenone della Vigilia e pranzo di Natale e Santo Stefano valgono in totale 3,1 miliardi di euro”.

Secondo l’associazione dei consumatori, 450 milioni di euro sono stati spesi per le consumazioni al ristorante e i viaggi degli italiani legati solo alla festa di Natale hanno generato un giro d’affari da 4 miliardi di euro, cifra che salirà fino a sfiorare i 16 miliardi se si considerano anche le vacanze di fine anno.

“Gli italiani non hanno rinunciato a tavole imbandite, festeggiamenti, viaggi e regali e i consumi legati alla ricorrenza non hanno registrato tagli” conclude il Codacons.