Ai domiciliari con l’accusa di spaccio di stupefacenti, va in ospedale per una visita e viene scoperto con la droga in tasca.

È accaduto nei giorni scorsi ad un uomo di Sala Consilina che, già sottoposto ai domiciliari da qualche mese, ha avuto necessità di essere portato in ospedale per una visita medica.

Nel corso dei controlli sanitari e togliendosi la giacca i carabinieri presenti hanno notato che l’uomo aveva della droga nascosta e conservata in una busta di cellophane oltre ad un bilancino.

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno segnalato quanto accaduto alla Procura di Lagonegro, che ha chiesto l’aggravamento della misura cautelare. Il giudice ha accolto la richiesta disponendo la detenzione in carcere.

L’uomo, assistito dall’avvocato Massimo Puglia, è stato trasferito a Fuorni.