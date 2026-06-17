Il 19 giugno ad Aquara l’ultimo saluto a Stefano Minella, morto in un incidente stradale nel trevigiano
Aquara si prepara a dare l’ultimo saluto a Stefano Pasquale Minella, il 36enne morto in seguito ad un incidente stradale a Riese Pio X, in provincia di Treviso.
L’uomo era in sella alla sua moto quando è rimasto coinvolto in uno scontro con un van Mercedes.
La salma, proveniente dall’ospedale di Montebelluna, giungerà in località Fonte di Roccadaspide domani sera mentre farà ritorno nel suo paese d’origine presso la chiesa di San Nicola di Bari – Santuario di San Lucido venerdì 19 giugno alle ore 8.
Il rito funebre sarà celebrato alle ore 10.