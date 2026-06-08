Tragico schianto in moto nel trevigiano, perde la vita un uomo originario di Aquara
Un incidente stradale a Riese Pio X, in provincia di Treviso, è costato la vita a Stefano Minella, 37enne originario di Aquara.
L’uomo questa mattina era in sella alla sua moto quando è rimasto coinvolto in uno scontro con un van Mercedes in via Balegante. Dopo l’impatto la moto è finita contro un muro di recinzione.
Sul posto i sanitari del 118 e l’elisoccorso ma purtroppo per Minella non c’è stato nulla da fare. Rilievi affidati ai Carabinieri e alla Polizia Locale.
Il 37enne cresciuto ad Aquara, dove vivono alcuni familiari, lavorava come saldatore per un’azienda del trevigiano. Si stava infatti recando a lavoro in moto.
Sconvolta dal dolore la comunità di Aquara appena appresa la drammatica notizia della sua scomparsa.