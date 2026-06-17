La Provincia di Salerno ha dato il parere favorevole per il Referendum per la modifica delle cosiddette “isole amministrative” e ridefinire i confini dei territori di Teggiano e San Rufo.

Il confine tra Teggiano, San Rufo e Sant’Arsenio è uno dei più complessi e frammentati con 20 isole amministrative. Nello specifico Teggiano possiede 4 exclavi esterne, ma al suo interno ha ben 12 circoscrizioni appartenenti 7 a San Rufo e 5 a Sant’Arsenio, mentre San Rufo conta 8 proprie exclavi sparse sul territorio dei comuni limitrofi e, a sua volta, ha 2 enclavi di Teggiano al suo interno.

Questa suddivisione ha creato notevoli disagi ma con questo Referendum si porrà fine all’annosa vicenda per un’amministrazione più lineare dei territori.