Questa mattina il Consiglio provinciale di Salerno ha approvato all’unanimità la mozione riguardante la riattivazione del Pronto Soccorso dell’ospedale di Agropoli e il pieno rispetto della normativa nazionale (DM 70/2015).

La stessa è stata integrata facendo presente che già come Comune di Agropoli è stato richiesto il rispetto del DM n. 70 del 2015 che individua quello agropolese come presidio ospedaliero in zona disagiata e quindi con necessità di attivazione di un Pronto Soccorso attivo per le emergenze/urgenze. Una azione questa che è stata seguita anche da altri Comuni e dall’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento.

Inoltre la Conferenza dei sindaci del distretto 70 ha presentato alla Regione Campania e al Direttore Generale dell’Asl Salerno Gennaro Sosto un piano per affrontare l’emergenza estiva quando i territori vedono triplicare la popolazione, vista la copiosa presenza di turisti.

Domani sera è in programma un nuovo incontro della Conferenza dei sindaci a Vallo della Lucania, sempre sul tema sanità.

Intanto continua ad andare avanti il presidio permanente dei cittadini davanti all’ospedale.