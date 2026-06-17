Riattivazione Pronto Soccorso dell’ospedale di Agropoli. Il Consiglio provinciale di Salerno approva mozione
Questa mattina il Consiglio provinciale di Salerno ha approvato all’unanimità la mozione riguardante la riattivazione del Pronto Soccorso dell’ospedale di Agropoli e il pieno rispetto della normativa nazionale (DM 70/2015).
La stessa è stata integrata facendo presente che già come Comune di Agropoli è stato richiesto il rispetto del DM n. 70 del 2015 che individua quello agropolese come presidio ospedaliero in zona disagiata e quindi con necessità di attivazione di un Pronto Soccorso attivo per le emergenze/urgenze. Una azione questa che è stata seguita anche da altri Comuni e dall’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento.
Inoltre la Conferenza dei sindaci del distretto 70 ha presentato alla Regione Campania e al Direttore Generale dell’Asl Salerno Gennaro Sosto un piano per affrontare l’emergenza estiva quando i territori vedono triplicare la popolazione, vista la copiosa presenza di turisti.
Domani sera è in programma un nuovo incontro della Conferenza dei sindaci a Vallo della Lucania, sempre sul tema sanità.
Intanto continua ad andare avanti il presidio permanente dei cittadini davanti all’ospedale.