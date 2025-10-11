Violento scontro tra ultras in A2 a San Mango Piemonte. Traffico in tilt
Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza di San Mango Piemonte, dove si è verificato un violento scontro tra ultras.
Poco prima dello svincolo autostradale per San Mango Piemonte, infatti, si sono incontrate le tifoserie del Catania, di rientro dalla trasferta di Giugliano, e della Casertana, di scena a Picerno.
Secondo quanto ricostruito sembrerebbe che numerosi tifosi di entrambe le fazioni abbiano invaso la carreggiata autostradale per fronteggiarsi con lanci di pietre, fumogeni e altro materiale.
Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine, supportate dal lavoro dei Vigili del Fuoco.
Disagi per la circolazione e traffico completamente bloccato tanto che si è resa necessaria la chiusura dell’A2 in entrambi i sensi di marcia per diversi minuti.
La situazione è lentamente tornata alla normalità con gli agenti di Polizia che hanno allontanato i violenti. In corso l’identificazione delle persone coinvolte, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza costantemente in funzione sull’intero tratto autostradale.