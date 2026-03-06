Spettacolo pirotecnico provocò un incendio a San Giovanni a Piro. Tecnico condannato a due anni per negligenza
E’ stato condannato a due anni di reclusione, con pena sospesa, il tecnico incaricato dello spettacolo pirotecnico in occasione di una festa patronale a Bosco, frazione di San Giovanni a Piro.
Nel 2016 i fuochi d’artificio mandaro in fiamme oltre 4 ettari di vegetazione.
Mentre si portava in processione San Rocco, in località Pie d’Ulivo Nivera iniziò lo spettacolo pirotecnico. In breve tempo le scintille provocarono un incendio andando a colpire gli uliveti nell’area circostante. Solo l’intervento dei Vigili del Fuoco limitò i danni.
Il tecnico è stato condannato per negligenza, imprudenza e imperizia e per non aver adottato adeguate misure preventive per impedire che l’innesco dei mortai potesse provocare un incendio nelle aree circostanti.