E’ rimasto gravemente ustionato a causa di un incidente sul lavoro avvenuto a Cicerale e ora ha bisogno di trasfusioni di sangue per le cure.

A lanciare l’appello sono i familiari del 45enne di Ogliastro Cilento e l’Amministrazione comunale.

“Il nostro concittadino Cosimo Palmigiano sta affrontando un momento molto delicato e ha urgente bisogno di sangue – fa sapere il Comune -. Chiunque possa donare è invitato a recarsi presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale Cardarelli di Napoli, oppure presso l’AVIS di Agropoli in via Madonna del Carmine, il giovedì e il lunedì dalle 8:00 alle 12:00”.

Per informazioni o per segnalare la propria disponibilità bisogna contattare i seguenti numeri: 3913643068 o 3458389667.

“Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno aiutare Cosimo in questo momento difficile” conclude l’Ente.

