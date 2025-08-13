Monitoraggio sul territorio di Capaccio e lungo il fiume Sele da parte del personale del Nucleo di Polizia Locale di Capaccio Paestum, del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos APS e funzionari regionali coordinati dal Comandante Clelia Saviano.

I nuovi controlli che sono iniziati alle prime luci dell’alba di questa mattina hanno consentito al personale operante di risalire il fiume Sele e verificare la presenza di eventuali immissioni inquinanti in sinistra orografica e anche eventuali criticità ambientali. In tale contesto gli agenti hanno verificato anche la presenza di numerose strutture destinate alla pesca.

Al termine del servizio la Municipale ha provveduto ad acquisire tutte le informazioni ed i rilievi fotografici prodotti durante la risalita dell’asta fluviale per una lunghezza di circa 3,5 chilometri.

L’operazione odierna, che si inserisce nella più ampia attività di controllo del territorio posta in essere dall’Amministrazione comunale attraverso il Nucleo di Polizia Municipale, consentirà di acquisire maggiori informazioni sulle potenziali cause e sulle origini dell’inquinamento del fiume Sele e dei suoi principali affluenti e poter predisporre mirati controlli aziendali.