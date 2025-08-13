Per la Gelbison si conclude la prima fase della preparazione che si è svolta sul campo amico del “Giordano” di Castelnuovo Cilento con il terzo test amichevole.

Dopo le due sfide con formazioni di eccellenza, il Sant’Anastasia vinto 3-1 e il pareggio con la Battipagliese 1-1, il team guidato da Imperio Carcione ha affrontato una squadra di pari categoria: i pugliesi della Virtus Francavilla, che saranno ai nastri di partenza del girone G.

E’ stato come nei due precedenti test match una buona sgambatura, un’altra tappa di avvicinamento ai primi impegni ufficiali.

Per la cronaca a vincere è stata la Virtus Francavilla che si è imposta col punteggio di 0-2. A segno per il team pugliese sono andati nella prima frazione Sosa, che ha trasformato un penalty concesso dall’arbitro per l’atterramento di Longo da parte di Viscomi, e nella ripresa il raddoppio l’ha firmato Battista con un preciso diagonale, dopo una rapida ripartenza.

La Gelbison è andata vicina alla rete con Piccioni e con Ferreira che ha colpito la traversa, ma alla fine il risultato come accade in queste sfide estive conta poco e il giudizio del direttore tecnico dei rossoblù cilentani Enrico Coscia è positivo: “E’ stata una partita di rodaggio decisa da due episodi, ma sostanzialmente è stato un confronto equilibrato dal quale si sono intraviste cose positive e altre da migliorare e questo periodo che ci separa dall’inizio dei primi impegni ufficiali deve servire a trovare la giusta intesa in una squadra in gran parte rinnovata”.

Ora i calciatori cilentani avranno tre giorni di riposo in vista del Ferragosto. Si riprenderà domenica 17 per poi proseguire fino al primo impegno ufficiale con la Coppa Italia, nel frattempo sono previsti altri test match amichevoli.