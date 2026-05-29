Dal 17 al 19 maggio una delegazione di alunni della classe quarta della Scuola Primaria di Atena Lucana, accompagnata da docenti e genitori, ha raggiunto Torino per vivere l’ultima parte dell’esperienza legata al Salone Internazionale del Libro.

Ricordiamo che le classi seconda e quarta ad aprile erano state già protagoniste dell’iniziativa “Adotta uno scrittore” con Daniele Movarelli, accolto ad Atena Lucana per un’adozione residenziale fatta di momenti di confronto, laboratori, racconti ed esperienze che hanno trasformato la scrittura in uno spazio vivo di scoperta e partecipazione.

A Torino, invece, la partecipazione degli alunni è stata resa possibile senza oneri per le famiglie grazie al supporto, tra gli altri, del Comune di Atena Lucana, della Banca Monte Pruno e di Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus.

Durante il soggiorno i bambini hanno visitato il Museo Egizio e, lunedì 18 maggio, oltre a ritrovarsi tra migliaia di libri, sono stati accolti nella Sala Rossa del Salone del Libro con le altre scuole italiane selezionate per il progetto. Qui ogni classe è salita sul palco accompagnata dall’autore adottato, condividendo il percorso vissuto. Anche durante il suo intervento in Sala Rossa Daniele Movarelli ha sottolineato il valore dell’esperienza vissuta ad Atena Lucana, raccontando di essere rimasto profondamente colpito dall’accoglienza, dall’entusiasmo dei bambini e dal legame con il territorio, che ha definito un elemento centrale del progetto.

Presenti a Torino, con alunni e genitori, anche Alessia Monzillo di Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus e Gerardina Caporale, la docente che ha iscritto la scuola per il secondo anno all’interessante iniziativa collegata al Salone del Libro.

“Esperienze come questa rappresentano una preziosa opportunità di crescita per i bambini e un esempio concreto di collaborazione tra scuola e territorio, capace di trasformare la cultura in esperienza viva e condivisa” fanno sapere da Insieme.