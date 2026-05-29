Con la fine dell’anno scolastico si conclude anche il percorso del podcast “Kaos” un progetto nato per dare voce ai ragazzi e prodotto dagli studenti del Liceo Classico del “Cicerone” di Sala Consilina.

Durante questi mesi, tra microfoni accesi all’ultimo secondo, idee improvvisate, momenti seri e altri decisamente meno, “Kaos” ha accompagnato studenti e professori in un’esperienza diversa dal solito, dando voce ai ragazzi e ai loro pensieri in modo spontaneo e diretto.

“Dietro ogni episodio ci sono stati impegno, organizzazione, confronto e collaborazione, ma anche tante risate, discussioni infinite su cosa tagliare o meno e registrazioni iniziate con “facciamone solo una veloce” e finite molto dopo il previsto. Proprio questo mix di entusiasmo, caos organizzato e voglia di mettersi in gioco ha reso il progetto qualcosa di speciale” riferiscono dall’Istitituto.

Il podcast ha rappresentato un’opportunità per imparare a comunicare, ascoltare gli altri, lavorare insieme e affrontare temi vicini alla realtà degli studenti, trasformando semplici conversazioni in momenti di riflessione e partecipazione.

“Un ringraziamento va alla scuola, ai professori e a tutti coloro che hanno sostenuto e seguito questo percorso durante l’anno, permettendo a ‘Kaos’ di diventare molto più di un semplice podcast scolastico. Anche se questa esperienza si conclude qui, resteranno i ricordi, le risate, le puntate registrate ‘al volo’ e tutto ciò che questo progetto ha lasciato a chi ne ha fatto parte. Perché, in fondo, un po’ di Kaos rimane sempre” fanno sapere gli studenti.