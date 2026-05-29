Si conclude il podcast “Kaos” degli studenti del Liceo Classico del “Cicerone” di Sala Consilina
Con la fine dell’anno scolastico si conclude anche il percorso del podcast “Kaos” un progetto nato per dare voce ai ragazzi e prodotto dagli studenti del Liceo Classico del “Cicerone” di Sala Consilina.
Durante questi mesi, tra microfoni accesi all’ultimo secondo, idee improvvisate, momenti seri e altri decisamente meno, “Kaos” ha accompagnato studenti e professori in un’esperienza diversa dal solito, dando voce ai ragazzi e ai loro pensieri in modo spontaneo e diretto.
“Dietro ogni episodio ci sono stati impegno, organizzazione, confronto e collaborazione, ma anche tante risate, discussioni infinite su cosa tagliare o meno e registrazioni iniziate con “facciamone solo una veloce” e finite molto dopo il previsto. Proprio questo mix di entusiasmo, caos organizzato e voglia di mettersi in gioco ha reso il progetto qualcosa di speciale” riferiscono dall’Istitituto.
Il podcast ha rappresentato un’opportunità per imparare a comunicare, ascoltare gli altri, lavorare insieme e affrontare temi vicini alla realtà degli studenti, trasformando semplici conversazioni in momenti di riflessione e partecipazione.
“Un ringraziamento va alla scuola, ai professori e a tutti coloro che hanno sostenuto e seguito questo percorso durante l’anno, permettendo a ‘Kaos’ di diventare molto più di un semplice podcast scolastico. Anche se questa esperienza si conclude qui, resteranno i ricordi, le risate, le puntate registrate ‘al volo’ e tutto ciò che questo progetto ha lasciato a chi ne ha fatto parte. Perché, in fondo, un po’ di Kaos rimane sempre” fanno sapere gli studenti.