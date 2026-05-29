Questa mattina il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia ha denunciato due stranieri, di nazionalità marocchina e slovacca, per il reato di danneggiamento in concorso ai danni dei locali della stazione ferroviaria.

L’intervento è scaturito da una segnalazione del responsabile dello scalo ferroviario che ha riferito della presenza di due persone all’interno della struttura. Giunti sul posto nelle prime ore del mattino, gli agenti hanno accertato che gli stranieri, dopo aver infranto il vetro della porta d’ingresso, si erano introdotti nei locali della stazione dove sono stati trovati mentre dormivano su un giaciglio di fortuna.

Nel corso del controllo, i due sono risultati sprovvisti di documenti di identificazione e sono stati accompagnati presso il locale Commissariato per le procedure di identificazione e fotosegnalamento. Dagli accertamenti sono emersi, inoltre, precedenti di polizia a loro carico commessi in varie località del Paese.

Nei confronti del cittadino marocchino, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato disposto il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno Francesco Esposito, con contestuale ordine di allontanamento del Questore di Salerno.

Ai due è stato inoltre notificato un provvedimento di allontanamento dall’area ferroviaria, in quanto la loro presenza e il loro comportamento compromettevano la libera fruizione e l’accessibilità degli spazi destinati al trasporto pubblico e dei relativi servizi.