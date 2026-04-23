In vista della loro partecipazione a maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, le docenti e gli alunni delle classi II e IV della Scuola Primaria di Atena Lucana ieri pomeriggio hanno partecipato ad un momento speciale.

Per il secondo anno gli studenti sono protagonisti dell’iniziativa “Adotta uno scrittore”, promossa dal Salone Internazionale, selezionati in rappresentanza della Campania. Ospite della scuola è lo scrittore romano Daniele Movarelli, che ha trascorso con i giovanissimi del tempo improntato al dialogo, al confronto ma anche al gioco all’aperto. Movarelli è autore di libri per ragazzi, ha pubblicato albi illustrati, prime letture e fumetti.

Nell’Auditorium della scuola si è tenuto un incontro alla sua presenza per approfondire il tema centrale del suo libro “All’avventura”, un racconto che invita a riflettere sulla capacità di stupirsi anche delle piccole cose quotidiane.

Questa esperienza è resa possibile grazie al prezioso contributo del Comune di Atena Lucana e tra i partner figurano la Banca Monte Pruno e Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus.

Tra i presenti al tavolo dei lavori il sindaco Luigi Vertucci, il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico, la dottoressa Alessia Monzillo di Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus, la Dirigente scolastica Antonella Vairo, oltre ai docenti, agli alunni e ai loro familiari. Per la Banca Monte Pruno hanno partecipato anche il Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea e il Preposto Francesco Grippo.

La partecipazione per il secondo anno al Salone Internazionale del Libro parte da un’iniziativa della docente Gerardina Caporale che ha immaginato di regalare ai piccoli alunni quella che sarà un’esperienza indimenticabile.

“Siamo già stati due anni fa con la scuola a Torino e mi ha fatto piacere ricevere nuovamente la proposta. Ci mettiamo quello che possiamo, cioè un aiuto economico per le famiglie” ha affermato il Direttore Generale della Banca.

“Abbiamo subito colto l’occasione di far tornare i bambini a Torino e io gli auguro di emozionarsi con la lettura e la scrittura, che permettono di cogliere degli aspetti che ci sembrano scontati nella realtà” ha aggiunto Alessia Monzillo.

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