Giovanni Caggiano, Presidente della Comunità Montana Tanagro, è guarito dal Covid-19. “Rispettiamo le regole”

Giovanni Caggiano, ex sindaco di Caggiano e presidente della Comunità Montana Tanagro e di Asmel, è guarito dal Coronavirus.

Lo ha annunciato attraverso la sua pagina Fb dopo l’esito negativo del tampone. Caggiano era risultato positivo al virus nelle scorse settimane ed era asintomatico.

“Desidero esprimere – ha riferito – i miei più vivi ringraziamenti ai tanti che sono stati vicini a me ed alla mia famiglia con messaggi diretti, via social e telefonate. La mia vicinanza va a chi soffre per il contagio ed alle loro famiglie che vivono momenti di forte preoccupazione”.

Caggiano invita poi all’adozione di comportamenti corretti per limitare il contagio: “A tutti va l’invito ad osservare in modo rigido le misure ordinarie di tipo individuale – ha aggiunto – quali il distanziamento, la protezione individuale e quelle sull’igiene. Ma in questo momento di forte diffusione del virus va richiamato l’invito ad osservate le misure straordinarie emanate dalle autorità locali, regionali e nazionali per consentire di bloccare l’impennata alla diffusione del virus e contenere i conseguenti danni alle persone ed all’economia”.

“Il rientro dall’emergenza – ha concluso – dipende in buona parte dal comportamento di ciascuno di noi”.

– Claudia Monaco –