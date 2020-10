Covid, contagiato Giovanni Caggiano, Presidente della Comunità Montana Tanagro. “Sono asintomatico”

Positivo al Coronavirus Giovanni Caggiano, ex sindaco di Caggiano e presidente della Comunità Montana Tanagro e di Asmel. Lo ha annunciato attraverso la sua pagina Fb in seguito ad un tampone che rientra in un programma di screening effettuato nella sede di lavoro.

“Il risultato – spiega Caggiano – mi è stato anticipato per le vie brevi nel pomeriggio di oggi. Ho provveduto ad informare immediatamente le Autorità Sanitarie ed il Sindaco. Mi sono posto in isolamento dall’esterno e dai familiari, anche i più stretti“.

Caggiano fa sapere di essere asintomatico e che è “fiducioso che le protezioni adottate durante i rapporti istituzionali e non abbiano tutelato la salute di tutti dal contagio“.

– Chiara Di Miele –