Calcio violento oggi pomeriggio a Palomonte nel corso della partita tra i padroni di casa e la squadra della Teggianese, valida per la giornata 19 del campionato di Terza Categoria Salerno Girone C.

Dalle prime ricostruzioni la violenta lite in campo sarebbe nata dopo l’espulsione del portiere del Palomonte che aveva commesso un fallo su un calciatore della squadra ospite. Quest’ultimo, quindi, è stato improvvisamente aggredito nel corso dei tafferugli che si sono scatenati dopo il cartellino rosso all’estremo difensore di casa.

Soccorso dai sanitari del 118, il giovane di Teggiano è stato trasportato all’ospedale di Oliveto Citra dove successivamente i medici hanno disposto il ricovero a causa di una frattura.

La squadra di Teggiano con i dirigenti ha abbandonato il campo. Mentre toccherà alle Forze dell’Ordine stabilire le eventuali responsabilità dell’episodio di violenza sportiva.