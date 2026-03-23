Tartaruga salvata ieri dall’incuria umana sulla spiaggia tra Casalvelino e Pioppi.

Pioppina, è stata chiamata così la giovane tartaruga, è stata segnalata ai locali volontari da alcuni cittadini che hanno anche provveduto ad effettuare un primo soccorso.

L’esemplare aveva più parti del corpo aggrovigliate a cordame e altro materiale.

È stata recuperata e consegnata al centro recupero di Portici “Anton Dohrn” dove ha ricevuto subito le prime cure: ha subito alcuni disagi ad una pinna anteriore e altre lesioni provocate probabilmente dallo stato in cui si trovava.

L’appello, ancora una volta, è di smaltire correttamente rifiuti: corde, lenze e reti, una volta abbandonate in mare, sono trappole sempre attive per la fauna marina.