Dopo la denuncia di una cittadina in merito ad un presunto avvelenamento di gattini a Teggiano intervengono sul posto i Carabinieri del Nucleo Cinofilo Antiveleno di Vallo della Lucania.

Questa mattina i militari della Specialità dell’Arma hanno condotto i cani lungo le strade del centro storico per un sopralluogo mirato a fare luce su quanto denunciato dalla residente.

La donna, infatti, aveva raccontato di alcuni gattini di quartiere morti in strada per un presunto avvelentamento. “Questa non è una tragedia, ma un atto criminale premeditato contro esseri indifesi” aveva affermato nel suo appello alle Autorità.

La risposta non è tardata ad arrivare, anche grazie all’attenzione prestata dal Comune, e questa mattina i cani del Nucleo Antiveleno nel corso delle perlustrazioni non hanno rilevato la presenza di veleni.

Hanno preso parte al sopralluogo anche gli agenti e il Vice Comandante Eliseo Innamorato della Polizia Municipale guidata dal Comandante Andrea De Rosa e i Carabinieri Forestali della locale Stazione diretti dal Maresciallo Capo Antonio Mattia.